"Прямые рейсы стартуют 1 октября 2023 года и будут выполняться два раза в неделю, а с декабря добавится еще одна частота", — говорится в информации.

Полеты будут выполняться на воздушном судне Airbus A321 LR. Продолжительность рейса туда — 6 часов 50 минут, обратно — 5 часов 45 минут. Отмечается, что граждане Казахстана имеют возможность получить электронную визу перед поездкой в Саудовскую Аравию. Air Astana — совместное предприятие фонда "Самрук-Казына" и британской компании BAE Systems (51% и 49% акций соответственно).