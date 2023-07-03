"В зоне досмотра багажа аэропорта Благовещенска изъято 10 слитков самородного золота общей массой свыше 5 кг, которые были спрятаны в специально оборудованном тайнике в одном из чемоданов. Драгоценный металл, общая стоимость которого составила более 21 млн рублей, владелец багажа планировал вывезти в одну из зарубежных стран", — говорится в сообщении.

Следственным отделом УФСБ России по Амурской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 191 УК РФ (незаконные хранение и перевозка драгоценных металлов) и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (покушение на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов).