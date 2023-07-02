"Маршрут через Крымский мост Краснодарский край — Республика Крым: по состоянию на 14:00 пробка 8 км, время ожидания до 5 часов", — написал Лукашенко в Telegram-канале.

Он уточнил, что очередь из автотранспорта на въезде на Крымский мост со стороны полуострова в 14:00 составляла 200 метров, время ожидания досмотра — 20 минут.

Пресс-служба Минкурортов Крыма сообщила, что на протяжении всей очереди через каждые 300-400 метров установлены туалеты, МЧС организовало систематический подвоз воды.

Ранее сообщалось, что с 6:00 до 8:00 очередь на мост со стороны Кубани увеличилась вдвое — с 3 до 6,5 км, затем ее удалось сократить до 5,5 км, однако к 10:00 очередь выросла до 7 км. После этого длина очереди колебалась в пределах 6,5-7 км, время ожидания оценивалось в 5 часов.

В субботу днем оперштаб Краснодарского края сообщал о пробке длиной 9 км на подъезде к Крымскому мосту, к вечеру она сократилась до 7 км. Водителей просят при планировании поездок в Крым учитывать дорожную ситуацию и закладывать время на прохождение необходимых проверок. На пропускных пунктах на мосту усилена работа линий досмотра и сил обеспечения. На месте организована выдача питьевой воды.

В управлении ведомственной охраны Минтранса РФ заявили, что причиной многокилометровой очереди перед Крымским мостом, образовавшейся в субботу со стороны Краснодарского края, стало увеличение потока машин и "провоз большого количества багажа, подлежащего досмотру".