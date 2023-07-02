"Началась реставрация колокольни старообрядческого храма Святой Екатерины. Предстоит привести в порядок кирпичную кладку звонницы, воссоздать утраченные декоративные элементы, купола и кресты. Также будут установлены системы молниезащиты и заземления", — написал Собянин в своем Telegram-канале.

По словам мэра, двухъярусную звонницу построили в 1915 году. В XIX — начале ХХ столетия на участке Бауманской улицы между Ольховской и Спартаковской было владение купцов Карасёвых. В особняке располагался храм старообрядцев, после его перенесли в трeхэтажный дом во дворе усадьбы, пристроили колокольню. В 1979 году дом снесли. Звонница сохранилась, но начала разрушаться.

"Сегодня она в очень плохом состоянии. Чтобы сохранить памятник московской старины, несколько лет назад мы приняли решение о выделении целевой субсидии на проведение необходимых работ", — написал Собянин.

Реставраторы детально изучили постройку и архивные документы. В настоящее время специалисты уже установили строительные леса и приступают к восстановлению архитектурного облика колокольни, добавил мэр.