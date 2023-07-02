"Минтранс России увеличил количество постов досмотра. С утра часть работников перераспределено с Крымской стороны на Краснодарскую", — говорится в сообщении министерства в телеграм-канале.

В министерстве отметили, что рост очереди остановлен, несмотря на постоянно прибывающий транспорт.

Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что к 11:00 очередь из автотранспорта на досмотр перед въездом на мост со стороны Кубани не увеличилась.

"Маршрут через Крымский мост Краснодарский край — Республика Крым: по состоянию на 11:00 пробка 7 км, время ожидания до 5 часов", — написал Лукашенко в телеграм-канале.

По его словам, время ожидания в 100-метровой очереди на мост со стороны Крыма не превышает 10 минут.

Ранее сообщалось, что с 6:00 до 8:00 очередь на мост со стороны Кубани увеличилась вдвое — с 3 до 6,5 км, затем ее удалось сократить до 5,5 км, однако к 10:00 очередь выросла до 7 км. В 10:00 время ожидания в очереди Минтранс Крыма также оценивал в 5 часа.

В субботу днем оперштаб Краснодарского края сообщал о пробке длиной 9 км на подъезде к Крымскому мосту, к вечеру она сократилась до 7 км. Водителей просят при планировании поездок в Крым учитывать дорожную ситуацию и закладывать время на прохождение необходимых проверок. На пропускных пунктах на мосту усилена работа линий досмотра и сил обеспечения. На месте организована выдача питьевой воды.

В управлении ведомственной охраны Минтранса РФ заявили, что причиной многокилометровой очереди перед Крымским мостом, образовавшейся в субботу со стороны Краснодарского края, стало увеличение потока машин и "провоз большого количества багажа, подлежащего досмотру".