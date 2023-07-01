"10 пострадавших доставлены в Сортавальскую ЦРБ. У семи пострадавших — переломы различной локализации, у одного вывих сустава, а у жителя Нижегородской области ушиб мягких тканей. Всем оказывается необходимая медицинская помощь. Их жизни ничего не угрожает. По результатам обследования двое госпитализированы в тяжёлом состоянии. 8 человек отправлены на амбулаторное лечение", — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Охлопков отметил, что по предварительным данным, детей среди пострадавших нет.

В субботу в результате дорожно-транспортного происшествия в Лахденпохском районе, на трассе между поселками Куркиеки и Койонсаари, перевернулся туристический автобус. В нем находились 40 человек из Нижегородской, Ленинградской областей, Санкт-Петербурга и Пензы.

Как сообщили в следственном управлении СК в Карелии, предварительная причина происшествия — водитель не справился с управлением при совершении поворота, в результате чего автобус съехал в кювет и опрокинулся.