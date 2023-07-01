"Следователями Сортавальского межрайонного следственного отдела СК России по Республике Карелия по сообщению о дорожно-транспортном происшествии с участием пассажирского автобуса, организовано проведение доследственной проверки. Следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в ходе проведения проверки будет дана оценка действиям лиц, ответственных за безопасность перевозки пассажиров и эксплуатацию общественного транспорта. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении.

Как отметили в следственном управлении, предварительная причина происшествия — водитель не справился с управлением при совершении поворота, в результате чего автобус съехал в кювет и опрокинулся.

В субботу на участке автодороги между поселком Куркиеки и поселком Койонсаари туристический автобус попал в ДТП. По данным МВД республики, в салоне находились 41 человек. По последней информации от министерства, госпитализированы 8 человек.