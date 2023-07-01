"По состоянию на 17:00 очередь со стороны Краснодарского края на Крымский мост до 7 км, время ожидания досмотра составило до 5 часов, со стороны Крыма очередь — до 1,5 км, время ожидания — до 1 часа", — написал Лукашенко в своем Telegram-канале.

Он добавил, что была усилена работа линий досмотра и сил обеспечения. На месте организована выдача питьевой воды.

Ранее в субботу оперштаб Краснодарского края сообщал о пробке длиной 9 км на подъезде к Крымскому мосту. Водителей просят при планировании поездок в Крым учитывать дорожную ситуацию и закладывать время на прохождение необходимых проверок.

В управлении ведомственной охраны Минтранса РФ заявили, что причиной многокилометровой очереди перед Крымским мостом, образовавшейся в субботу со стороны Краснодарского края, стало увеличение потока машин и "провоз большого количества багажа, подлежащего досмотру".