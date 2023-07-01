"На подъезде к Крымскому мосту со стороны Темрюкского района скопилось большое количество машин. Пробка в настоящий момент составляет около 9 км. Администрация муниципалитета организовала раздачу воды тем, кто стоит в пробке", — говорится в сообщении.

Отмечается, что для помощи населению на месте работает аварийно-спасательный отряд Темрюкского района. Водителей просят при планировании поездок в Крым учитывать дорожную ситуацию и закладывать время на прохождение необходимых проверок.

Ранее в субботу сообщалось, что очередь перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края составляет 5 км.