"В результате ДТП в Лахденпохском районе на трассе между поселками Куркиеки и Койонсаари, перевернулся автобус. В автобусе, на момент аварии, находилось 40 человек. Четверо пострадавших, нуждающихся в медицинской помощи, осмотрены бригадой скорой медицинской помощи", — написал он в Telegram-канале.

Как отметил Охлопков, пока не известно, есть ли среди пострадавших дети.

На месте работают экстренные службы.

Ранее МВД Карелии сообщило, что ДТП произошло в субботу около 14:00. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, автобус выехал на обочину и перевернулся.