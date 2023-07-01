Проект предусматривает компенсацию суммы НДС туристам при вывозе товаров за пределы таможенной территории ЕАЭС с суммой не менее 20 минимальных расчетных показателей (МРП).

"Приказом заместителя премьер-министра — министра финансов Казахстана от 27 июня 2023 года, срок реализации данного пилотного проекта продлен с 30 июня 2023 года до 31 декабря 2024 года с расширением географии пилотного проекта на город Шымкент", — говорится в информации.

Уточняется, что до внесения изменений срок реализации пилотного проекта был ограничен 30 июня текущего года и распространялся на субъекты торговли, расположенных в городах Астана, Алматы и Туркестан.

Показатель 1 МРП в Казахстане равен 3 тыс. 450 тенге.