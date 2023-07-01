Полеты на курорт Варадеро выполняются дочерней авиакомпанией «Россия» на широкофюзеляжных лайнерах Boeing 777.

На первоначальном этапе полеты запланированы два раза в неделю по четвергам и субботам. В перспективе, в зависимости от спроса, программа полетов на Кубу будет расширяться.

Решение о возобновлении регулярных рейсов из Москвы на Кубу было принято в ходе визита российской делегации в рамках 20-го заседания Российско-Кубинской Межправительственной комиссии в мае 2023 года.

Как ранее заявлял Чернышенко, «совокупный пассажиропоток, с учётом чартерных и регулярных рейсов, может составить порядка 150 тыс. человек по итогам 2023 года и тем самым достичь допандемийных показателей».

«Воздушная линия между Россией и Кубой – одно из старейших международных направлений Аэрофлота. Первый регулярный рейс в Гавану был выполнен в 1962 году на лайнере Ту-114. Это не просто веха в 100-летней истории гражданской авиации России, это история крепкой дружбы и взаимоподдержки наших стран, – цитирует пресс-служба генерального директора ПАО «Аэрофлот» Сергея Александровского.

По его словам, за эти годы сообщение между странами прерывалось лишь дважды: во время пандемии и после введения ограничений со стороны недружественных стран.