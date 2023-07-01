"Президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук назначен также президентом Политехнического музея. Приказ об этом подписала министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова", — говорится в сообщении.

Как отметил Ковальчук, слова которого привели в сообщении, Политехнический музей и НИЦ "Курчатовский институт" связывает многолетнее плодотворное сотрудничество.

"Вместе мы говорим о науке, популяризируем достижения наших соотечественников, поддерживаем современных учёных и разработчиков. Сегодня это становится особенно значимым. Быть в прямом контакте с теми, кто двигает прогресс, важно для музея, который транслирует не только картину исследовательского прошлого, но и научно-технологический образ будущего", — отметил Ковальчук.

9 февраля в Минкультуры РФ заявили, что генеральный директор Политехнического музея Елена Проничева назначена генеральным директором Государственной Третьяковской галереи. На этом посту она сменила Зельфиру Трегулову, которая занимала эту должность с 2015 года. Как сообщалось 22 марта, новым гендиректором Политехнического музея стал помощник президента Курчатовского института Дмитрий Кожанов.

Политехнический музей, которому в 2022 году исполнилось 150 лет, — один из старейших научно-технических музеев мира. Он был создан по инициативе Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии в 1872 году. С 2013 года главное здание музея на Новой площади закрыто на реконструкцию. Реконструкция в здании началась в январе 2015 года, экспонаты переехали на другие площадки. Первоначально планировалось, что работы будут завершены в 2018 году, однако позже окончание работ неоднократно переносилось. Согласно опубликованным в 2022 году изменениям в постановление правительства, музей могут ввести в эксплуатацию в 2025 году.