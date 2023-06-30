"ГОСТ цену не устанавливает, ценообразование формирует рынок. По мере того, как будет появляться все больше отелей такого формата и расти конкуренция среди них за туристов, цены будут двигаться в сторону понижения. Поэтому напрямую появление ГОСТа к росту или изменению цен не приведет", — сказал он.

Как отметил Уманский, ГОСТ для отелей "все включено" и "ультра все включено" направлен на то, чтобы стандартизировать набор сервисов, повысить качество услуги и защитить потребителя.

"В условиях, когда отели "все включено" становятся все более востребованными у российских туристов, стандарт просто необходим. В России гостиницы с таким форматом питания существуют уже более 10 лет и предоставляют сервис не хуже, чем за рубежом. В последние годы их популярность особенно выросла, так как из-за пандемии и внешнеполитической обстановки люди больше стали путешествовать по нашей стране", — сказал президент РСТ.

Уманский отметил, что в России насчитывается от 150 до 200 гостиниц, которые работают в этом формате. Подавляющее большинство находятся на побережье Черного моря, несколько в Подмосковье, один или два в Ленинградской области.

"Отели "все включено" популярны, прежде всего, на морских курортах и у семей с детьми. Утвержденный стандарт разрабатывался под отели, работающие именно с семейной аудиторией. Дальше этот подход будет применяться в направлении других форматов – например, санаториев, которые предлагают полный комплекс медицинских услуг", — пояснил он.

30 июня вступили в силу национальные стандарты, регламентирующие работу отелей по системе "все включено" и "ультра все включено".

ГОСТ содержит требования по организации питания, номерного фонда, пляжного отдыха, развлекательных мероприятий, спортивных и спа-услуг, услуг для детей, работы бассейнов и аквапарков, требования к работе персонала и определенных видов инфраструктуры, а также времени предоставления услуг и безопасности на объектах.