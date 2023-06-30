"По своему характеру обновленная экспозиция является исторической, с элементами историко-художественной и краеведческой. Она представляет посетителям Новый Иерусалим во всех его ипостасях: как монастырь, паломнический и музейный объект, крупный религиозный, художественный, градообразующий, ремесленный и научный центр, памятник архитектуры и реставрации", — приводятся в сообщении слова вице-губернатора Московской области Ирины Каклюгиной.

Экспозиция включает предметы, поступившие в фонд музея в 1920-х годах из Воскресенского Ново-Иерусалимского и Валдайского Иверского монастырей, некоторые из которых принадлежали лично патриарху Никону.

Министерство отмечает, что в центре обновленной выставки сохранится видеозона. Посетители смогут увидеть видеоролик об истории Нового Иерусалима с масштабной проекцией на объемный макет монастыря. Обновленная экспозиция разместилась на площади 400 кв. м.

Согласно информации, размещенной на сайте музея, всего на выставке представлено более 100 предметов.