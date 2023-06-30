Полеты будут выполняться по вторникам и воскресеньям на Superjet 100 вместимостью 87 пассажиров.

Вылеты из Сочинского аэропорта запланированы в 14:00 с прибытием в столицу Грузии в 16:20. Обратный рейс — в 17:10 с посадкой в Сочи в 17:15.

Как сообщалось, власти Грузии в середине мая выдали разрешение на полеты в страну авиакомпании Red Wings. Предполагаются рейсы по маршрутам Сочи — Тбилиси — Сочи и Москва — Кутаиси — Москва.

Ранее разрешение от Агентства гражданской авиации Грузии получила авиакомпания "Азимут" для выполнения полетов Москва — Тбилиси — Москва.

Президент РФ Владимир Путин своим указом от 10 мая снял ограничения на полеты в Грузию, которые действовали с июля 2019 года.