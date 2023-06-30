"1 июля реставраторы отмечают свой профессиональный праздник. В этот день в Научном центре "Археология и реставрация" в Музейном квартале Тулы специалисты расскажут о тонкостях своей работы, поделятся секретами сохранения и восстановления керамики и бумаги", — сказала собеседник агентства.

По ее словам, государственный музей-заповедник "Куликово поле" в области реставрации керамики, фарфора и металлических предметов является одним из ведущих в Центральной России. Многие специалисты работают в тульском музее с момента его создания.

"Профессиональный путь они начали под руководством опытных коллег из Государственного исторического музея, обучаясь сохранять предметы, найденные археологами во время экспедиций", — отметила Котикова.

Реставрационные мастерские музея-заповедника "Куликово поле" находятся в Пространстве "Археология", в историческом центре Тулы на улице Металлистов, открывшемся в 2020 году. Здесь, наряду с основной работой, специалисты музея организуют встречи с посетителями, а отмечать День реставратора вместе стало доброй традицией.

"Встречи с экспертами будут полезны посетителям, которые хотят стать профессиональными реставраторами, и тем, кто интересуется историей родного края", — подчеркнула Котикова.