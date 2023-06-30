"Таиланд планирует взимать туристический сбор в размере 300 бат или около $8,5 со всех иностранных туристов в рамках обновленной концепции развития туризма. Министерство туризма и спорта решило отложить введение сбора до четвертого квартала — начала следующего года, а также планирует предложить отменить регистрацию в системе Thailand Pass", — пишет издание.

Как отмечает портал, налог будет использоваться для частичного покрытия медицинских расходов туристов во время отдыха в Таиланде, а также для пополнения резервного фонда на случай чрезвычайных ситуаций с путешественниками.

Ранее сообщалось, что туристический налог в Таиланде будет введен в июне 2023 года.