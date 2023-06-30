"В экспозиции представлено 53 произведения XVI — начала XX веков, которые выполнены различными техническими приемами. Выставка отображает все многообразие русской иконы на протяжении нескольких веков ее существования", — говорится в сообщении.

Среди экспонируемых икон можно увидеть как самые почитаемые в России образы Богоматери, Троицы, Спаса, так и изображения с редко встречающейся иконографией: "Происхождение честных древ Креста Господня", "Не рыдай мене, Мати", "Огненное восхождение пророка Илии".

Посетители познакомятся с широкой географией иконописных мастерских: столичная икона, иконы Севера и Поволжья, Новгорода и Костромы, Ярославля и Нижнего Новгорода, Тихвина и Мстёр, Палеха.

Особое место в экспозиции занимает икона "Спас в силах" из мастерских Твери — необычное по стилю изображение из деисусного ряда иконостаса.

В экспозицию выставки вошли предметы из семи коллекций членов Международной конфедерации коллекционеров, антикваров и арт-дилеров. Проект является составной частью разработанной региональной выставочной программы "Большое искусство — Большой России", которая стартовала в 2013 году. В рамках программы уже состоялись художественные выставки в Твери, Плесе, Ржеве, Звенигороде, Тарусе, Владимире, Калуге и Арзамасе.