"В рамках оптимизации затрат на владение воздушными суднами (ВС) и снижения рисков остановки ВС под давлением санкций, были выкуплены у лизинговых компаний в собственность 8 ВС Boeing-737-800. Это позволило снизить влияние волатильности на валютном рынке и исключить риски ограничения операционной деятельности на этих ВС, в том числе позволило выполнять международные перевозки", — отмечается в документе.

Ранее "ЮТэйр" сообщала, что в 2022 году по требованию лизингодателей вывела из эксплуатации весь свой флот, находившийся в операционном лизинге, — девять Boeing 737. Оставшиеся 50 самолетов перевела в российский реестр.

"Международные рейсы в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, ОАЭ, Таджикистан, Турцию и Узбекистан осуществляются на самолетах, которые находятся в собственности авиакомпании и зарегистрированы в российском реестре", — уточняется в документе.

Авиакомпания также указала, что из-за санкций столкнулась с невозможностью доступа к программным продуктам западного производства, которые обеспечивают контроль за параметрами эксплуатации авиационной техники и позволяют экономить авиатопливо. В связи с этим "ЮТэйр" пересмотрела систему мотивации летного состава и наземных служб, чтобы не допускать перерасхода топлива за рейс. Для этого был разработан комплекс топливосберегающих мероприятий и рекомендаций.

Кроме того, ООО "ТС Техник" и АО "ЮТэйр — Вертолетные услуги" (входят в группу "ЮТэйр) получили сертификаты разработчиков авиатехники и с 2022 года начали проводить на собственных производствах в Тюмени и Уфе комплексное обслуживание воздушных судов.

"Совместно с подрядными организациями освоены технологии инспекции воздушных судов ATR с помощью рентген оборудования, а также тяжелые структурные ремонты воздушных судов Boeing 737-800 и 737-500", — сказано в материалах.

Пассажиропоток "ЮТэйр" по итогам прошлого года составил 5,4 млн пассажиров, что на 25% меньше по сравнению с 2021 годом. При этом количество рейсов в 2022 году сократилось на 22%. Авиакомпания открыла 35 новых направлений, в том числе 18 международных маршрутов из регионов. Маршрутная сеть была ориентирована на полеты внутри страны и в дружественные страны.

Также в прошлом году авиакомпания пополнила свой вертолетный флот, который состоит из более 320 воздушных судов, двумя грузоподъемными вертолетами Ми-26.