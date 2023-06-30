"В рамках туристической схемы макротерритории "Из Москвы в Санкт-Петербург" мероприятия направлены на развитие территорий вблизи ж/д направления Москва — Санкт-Петербург и трасс М-10 и М-11, связывающих две столицы. В Тверской области приоритетный проект будет реализован в городе Вышний Волочек", — сказала она журналистам в пятницу.

По ее словам, из "Москвы в Санкт-Петербург" — уже второй проект туристического развития макротерриторий, в котором участвует Тверская область.

"Как и в случае с "Большим Золотым кольцом", мы видим огромный туристический потенциал области, который на этот раз будет раскрыт в рамках северо-западного направления. Одна из важных задач проектов – предложить новые локации для развития туризма в регионе. В рамках проекта "Большое Золотое кольцо" в Тверской области были разработаны концепции всесезонных курортов в районе озера Селигер и Торжка. В проекте "Из Москвы в Санкт-Петербург" такой территорией станет Вышний Волочек", — сообщила Титова.

Она подчеркнула, что Тверская область – это единственный субъект страны, который входит сразу в три туристические макротерритории, выделенные госпрограммой "Развитие туризма".

По мнению Титовой, у региона есть большой потенциал для развития круизного туризма. Он будет рассмотрен в рамках проекта "Большая Волга", разработка которого запланирована на следующий год.

"По результатам наших исследований, уже сейчас мы можем говорить, что самые обеспеченные точками притяжения остановки круизов сконцентрированы в регионах Большого Золотого кольца и Поволжья. В этом контексте важно учитывать построение туристических маршрутов, в том числе через Тверскую область. Нужно развивать предложение, чтобы туристам хотелось возвращаться на Волгу снова и снова", — сказала она.

В октябре 2022 года стартовала разработка схемы туристического развития макротерритории "Из Москвы в Санкт-Петербург" – проект комплексного развития восьми субъектов как единого туристического пространства: Москва, Санкт-Петербург, Московская, Тверская, Псковская, Новгородская, Ленинградская области и Республики Карелия. Разработка завершится в четвертом квартале 2023 года.