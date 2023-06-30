Как пояснили в пресс-службе, официальные соревнования на звание лучшей команды спасателей на федеральной территории "Сириус" состоялись на одном из пляжей Олимпийского парка. Участниками стали 6 команд с разных городских пляжей. В перечень соревновательных дисциплин вошли спасение утопающего в шторм, плавание вольным стилем в паре и заплыв на лодке на время, подача спасательного конца Александрова и оказание первой помощи утопающему.

"Первое место в конкурсе заняла команда спасателей "Сочи Парк Отеля", которая лидировала во всех состязательных дисциплинах. Второе место – у спасателей "Роза Хутор", третье – у команды Radisson", — говорится в сообщении.

Организаторами конкурса на лучшего спасателя стала администрация федеральной территории "Сириус" и Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России по Краснодарскому краю.