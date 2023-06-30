Мероприятие организуют в парке имени Кирова с 11:00 до 20:00.

Гостей и жителей столицы Коми в этот день ждут семинары и тренинги по искусству парения, концертная программа с участием фольклорных ансамблей, мастер-классы по возведению сруба для бани, банной печи, приготовлению натуральной косметики, плетению венков и веников.

Также будет работать ярмарка-продажа банной продукции. Для гостей фестиваля проведут чайную церемонию, организуют хороводы.

"Фестиваль направлен на возрождение банных традиций, обучение и обмен опытом как профессиональных, так и начинающих любителей бани, а также изучение практик оздоровления для всей семьи, знакомство с аспектами строительства, производства, оснащения и обслуживания бань", — говорится в сообщении.