"На летний сезон мы можем сказать, что загрузка объектов размещения Тверской области под 100%. На этой неделе не могли найти места в гостиницах ни в городах, ни за их пределами", — рассказала она.

По словам министра, чаще всего Тверскую область посещают туристы из Москвы, Петербурга, меньше – из других регионов. Также стали ездить китайские туристы, есть интерес со стороны туристов из Ирана.

"Поскольку мы находимся между Москвой и Петербургом, то туристы, которые едут из города в город часто останавливаются именно в Тверской области. Туроператорам сейчас достаточно тяжело предлагать продукт, просто продать гостиницу или просто продать музей. Поэтому им приходится разрабатывать и предлагать по региону авторские туры, которые, на самом деле, пользуются большим спросом", — пояснила Лукьянова.

Она отметила, что турпоток в область активно растет, в 2026-2027 году в Тверской области ожидают его увеличения вдвое. По итогам прошлого года регион посетили свыше 2,6 млн туристов.

"Это те туристы, которые бронировали коллективные средства размещения. Если говорить о тех, кто не размещался, то цифра будет в два раза больше. В этом году за новогодние праздники мы увидели рост на 20%, на майские – плюс 17%. Мы ждем роста турпотока и в этом году, но мы ограничены емкостью номерного фонда", — уточнила министр.

По словам Лукьяновой, реализация программы по модульным некапитальным средствам размещения позволит в ближайшей перспективе увеличить номерной фонд в Тверской области.

"В этом году мы открыли для себя и для наших гостей новый комфортный формат отдыха, интегрированный в природу, это отдых в глэмпингах. В прошлом году Тверская область стала победителем конкурса в рамках грантовой поддержки на создание модульных некапитальных средств размещения, на эти средства было создано 500 дополнительных мест. В этом году уже три наших объекта по этой программе готовы и принимают туристов", — рассказала глава ведомства.

Она отметила, что в настоящее время номерной фонд Тверской области составляет более 26 тыс., также строятся две большие гостиницы на Селигере, которые дадут прирост в 2,5 тыс. мест.