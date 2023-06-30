"Вы должны быть корректными, вежливыми и максимально лояльными. Никаких излишних требований к туристам чтобы не было. Все для туриста, все для отдыхающих", — сказал он во время знакомства с работой принимающих служб в порту.

Затем глава республики поднялся на борт лайнера. Генеральный директор ООО "Черноморские круизы" Александр Ткаченко рассказал, что с работниками Абхазского морского пароходства и органами государственного управления в части взаимодействия по пограничному и таможенному контролю все вопросы урегулированы.

Как сообщалось ранее, в пятницу утром в Сухум на круизном лайнере "Князь Владимир" прибыли первые туристы.

На прошлой неделе "Князь Владимир" совершил тестовый круиз из Сочи в Сухум. Тогда на борту было около 50 представителей турбизнеса, они ознакомились с программой, условиями на борту лайнера.

Прибывшие в пятницу в Сухум на первом рейсе "Князя Владимира" 81 пассажир проведут в столице Абхазии три дня. Вечером в воскресенье судно покинет сухумский порт.

Гендиректор "Черноморских круизов" Александр Ткаченко сообщил, что за лето 2023 года планируется выполнить еще 10 круизов в Абхазию. Последний запланирован из Сочи 11 сентября.

Девятипалубный теплоход "Князь Владимир" ранее ходил в Крым по маршруту Ялта — Севастополь — Новороссийск.