"От некачественного предоставления услуг рестораном Grand Bianco (ООО "Торговый комплекс "Арсенал трейд") в период с 24 июня по 29 июня пострадали 95 человек (76 детей и 19 взрослых). На сегодняшний день в инфекционных стационарах города остаются на лечении пять детей и один взрослый", — говорится в сообщении.

Управление готово выступить в суде в защиту пострадавших, которые захотят компенсировать материальный и моральный вред.

Ранее в пятницу Куйбышевский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности ООО "ТК "Арсенал трейд" по ст.6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения) после массового отравления в ресторане, в том числе девятиклассников, которые отмечали выпускной. Деятельность организации приостановлена на 90 суток.

В ходе внеплановой проверки ресторана Grand Bianco на набережной канала Грибоедова установлено, что сырые полуфабрикаты находились рядом с готовой продукцией, нарушались сроки хранения продуктов, в холодильниках не соблюдалось товарное соседство, в помещениях нашли тараканов и т.п.

Возбуждено дело по ч.1 ст.236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое отравление людей).