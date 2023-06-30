"Юбилейный праздник начнется ровно в полдень. Для гостей фестиваля подготовлено большое количество мастер-классов и развлечений. Будут работать ремесленные мастерские, в военных лагерях дружин можно будет посмотреть, как проходил быт жителей древнего Пскова, попробовать средневековую кухню. А самое главное, на фестивале можно будет увидеть зрелищные и увлекательные поединки воинов за право обладать главным призом — хрустальным мечом князя Довмонта", — отмечается в сообщении музея.

Хрустальный меч привезли в Псков из Владимирской области. Его изготовили мастера Гусевского стекольного завода имени Дзержинского из чистейшего кварцевого стекла. При создании были учтены все мельчайшие детали подлинного меча князя Довмонта, подчеркнули в музее.

На фестивале прозвучит музыка в стиле средневекового фэнтези от петербургской группы "P'n'T", также запланированы выступления псковских коллективов и мастер-класс по историческим танцам.

Довмонт, или Домант (ум. 20 мая 1299), в крещении Тимофей — псковский князь, происходивший из князей Великого княжества Литовского, правивший в Пскове с 1266 по 1299 год. Довмонт вошел в историю как талантливый полководец. Неоднократно разбивал литовцев и немцев, в том числе в Раковорской битве. При Довмонте Псковская земля фактически перестала зависеть от Новгородской республики. Довмонт причислен Русской православной церковью к лику святых.