"Нам кажется, что на территории Уральского округа как минимум один крупный тематический парк, парк развлечений, может и должен быть. Мы здесь не определяем конкретные регионы, где он должен быть: губернаторы сами в состоянии договориться с инвесторами, договориться о лучших условиях", — сказал Решетников.

Он добавил, что тематический развлекательный парк поможет развитию туризма в округе, в том числе автомобильного. Такой объект может быть популярен среди семей с детьми.

На фоне растущего турпотока необходимо увеличивать номерной фонд, уточнил министр. На развитие модульных гостиниц в уральских регионах будет направлено 1,5 млрд рублей из федерльного бюджета.

Ранее сообщалось, что всего президент Владимир Путин предложил выделить на возведение данных объектов в России 11 млрд рублей в ближайшие два года.

"Есть все возможности наращивать туристический потенциал. Здесь (на Урале — ИФ) и многовековая история, и богатая природа, и крепкая промышленность, что позволяет развивать деловой туризм. Удачное географическое положение, транспортная доступность", — отметил Решетников.