"Я считаю, что у нас в огромной степени недораскрыт потенциал яхтенного туризма. У нас большое количество людей имеют свои катера, лодки. А недостаточное присутствие инфраструктуры блокирует развитие этого направления. Я думаю, что в этом направлении Тверская область также может развиваться", — сказал он на пресс-конференции в пятницу.

Уманский также обратил внимание на развитие въездного туризма и необходимость привлечения иностранных туристов в Тверскую область.

"Основной точкой притяжения для иностранцев остаются Москва и Санкт-Петербург. Было бы правильно для расширения географии этих путешествии обеспечить транзит через Тверскую область, чтобы познакомить гостей с достопримечательностями этого региона", — заключил он.