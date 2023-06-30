"Изыскания закончены, ведется проектирование. Весной следующего года планируется выход на строительство с запуском в зиму 2027 года", — сказал Артюхов на заседании совета при полномочном представителе президента РФ в УрФО, который прошел в Тобольске в пятницу.

Как сообщалось, в прошлом году Газпромбанк, Azimut Hotels Company (один из крупнейших в РФ гостиничных операторов) и ООО "Управляющая компания СТК "Шерегеш" подписали концессионное соглашение с правительством ЯНАО о проектировании, строительстве и эксплуатации горного туристического комплекса Рай-Из на Полярном Урале.

Общий объем капитальных затрат оценивается в 13,5 млрд рублей.

Газпромбанк выступит в качестве финансового консультанта, организатора финансирования, кредитора и организатора услуги расширенного банковского сопровождения.

Проект предусматривает создание горнолыжных трасс длиной не менее 19 км для катания более 4,3 тыс. лыжников одновременно, систем освещения и навигации, прилегающей инфраструктуры.

При создании этого туристического комплекса используется механизм концессии — впервые в России в туристической сфере.