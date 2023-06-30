"Мы много стали говорить об автомобильном туризме. Мне кажется, что Тверская область может и должна брать в качестве одного из основных направлений своего развития автотуризм. И мы готовы помогать в формировании концепции развития с упором на автотуризм, потому что москвичи с большой охотой отправляются в путешествия на машине", — сказал он на пресс-конференции в пятницу.

Как отметил Уманский, для этого необходимо не только строить дороги, но и создавать маршруты и необходимую инфраструктуру.

"После появления трассы М-11, которая обеспечивает возможности посещения мест отдыха в течение часа, Тверская область стала очень популярным и доступным туристическим направлением", — сказал он.

Уманский добавил, что в период летнего отпуска у россиян основным магнитом для отдыха является вода, в частности Черноморское побережье, куда стало сложнее добираться.

"С точки зрения возможности отдыха на воде у москвичей есть Тверская область, которая в значительной степени покрывает эту потребность. Поэтому мы видим, как в последние годы резко вырос турпоток на реки, на главную нашу водную артерию Волгу", — пояснил президент РСТ.

В свою очередь, начальник управления туризма комитета по туризму Москвы Ирина Шилкина напомнила, что через Тверскую область проходит туристический маршрут "Государева дорога", популярный как у российских, так и у иностранных туристов. Маршрут проходит по знаменитому тракту, связавшему Москву и Петербург по указу Петра I.