В настоящее время полеты из аэропорта "Внуково" в столицу Грузии выполняются один раз в день.

В расписании появится второй рейс, вечерний: вылет из Внуково в 18:00, посадка в Тбилиси в 22:30, вылет в обратном направлении в 23:30, посадка во Внуково в 1:40.

Полеты будут проходить ежедневно.

Президент РФ Владимир Путин 10 мая отменил указ от 21 июня 2019 года о запрете на воздушные перевозки с территории РФ на территорию Грузии. Отменен также запрет на продажу турпутевок.

Авиационные власти Грузии 15 мая выдали разрешение на выполнение полетов в страну российской авиакомпании "Азимут", первый рейс состоялся 19 мая. С 20 мая возобновила полеты авиакомпания Georgian Airways, намеревалась начать осуществлять рейсы Red Wings.

До июля 2019 года из РФ в Грузию летали "Аэрофлот", "Уральские авиалинии", S7, Red Wings, "ЮТэйр", "Победа". В направлении России рейсы выполняли Georgian Airways и MyWay Airlines.