"Туристический комплекс открыт в Озерском районе, где холмистая местность позволила создать условия отдыха для любителей кататься на горных лыжах зимой и летом. Три склона готовы принять желающих прокатиться, а затем отдохнуть в кафе и сафари-тентах. Объект располагает единственным в области тренажером для горнолыжников. Для новичков есть учебная трасса, она же подойдет и для детей", — сказал Лило.

По его словам, самый длинный спуск протяженностью около 330 метров предназначен для тех, кто уверенно стоит на лыжах. В разгар лета гостям доступны травяные лыжи grasski. Для комфортного скольжения на склоне поддерживается постоянная высота зеленого покрова. Ближе к зиме склоны холма будут засыпаны искусственным снегом. Уже закуплены три снежные пушки из необходимых пяти.

"При этом лыжный спуск в данном комплексе далеко не единственный вид отдыха, предлагаемый гостям. Есть возможность посетить экскурсии или погулять в лесу. На искусственно созданном пруду оборудован пляж. Есть и костровая зона, уличный кинотеатр, веревочный парк. Туристы могут расположиться с ночевкой: десять сафари-тентов общей вместимостью 35 человек уже принимают путешественников. Вскоре появятся еще десять модульных домиков, а к зиме будет введена в эксплуатацию гостиница", — добавил Лило.

Он подчеркнул, что региональные власти оказали финансовую поддержку владельцам комплекса для реализации проекта. Центр "Мой бизнес" выделил инвестору льготный заем в размере 46 млн рублей, еще некоторые средства поступили от министерства культуры и туризма области.

"В результате область получила туристический объект, востребованность которого уже давно обсуждалась и назрела. Тем более, что в прошлые годы бизнес уже делал попытку открыть горнолыжный комплекс на этом месте. Но тогда это был совершенно другой объект и спустя некоторое время он закрылся", — заключил директор центра.

В Калининградской области только в Озерском районе рельеф и высоты холмистой местности позволяют создать благоприятные условия для занятия данным видом зимнего спорта.