"Из-за износа действующих скважин и коммунальных сетей в муниципалитете наблюдаются перебои с водоснабжением, особенно в летний период. В прошлом году для улучшения ситуации в районе капитально отремонтировали 10 артезианских скважин, заменили более 31 км сетей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что до конца года по краевой госпрограмме в станице Северской отремонтируют три скважины, еще одну — в Азовском сельском поселении. Работы планируют завершить в августе-сентябре. Кроме того, для улучшения водоснабжения в районе начали строить Азовский магистральный водопровод.

"На время проведения работ организовали подвоз воды для бытовых нужд", — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что треть скважин в кубанском Горячем Ключе не работает, в городе введен график подачи воды.