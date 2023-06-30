Подписчики продолжат получать журнал, а в широкую продажу будут поступать только специальные выпуски.

По словам представителя, ежемесячный тираж National Geographic составляет чуть менее 1,8 млн копий, но лишь небольшой процент из этого числа продается через розничные сети.

Кроме того, Альберт подтвердил слухи, что журнал уволил всех авторов в штате и будет заказывать статьи у внештатных авторов.

National Geographic выпускается с 1888 года. Владельцем журнала является Walt Disney, в 2019 году купившая активы 20th Century Fox.