На прошлой неделе "Князь Владимир" совершил тестовый круиз из Сочи в Сухум. Тогда на борту было около 50 представителей турбизнеса, они ознакомились с программой, условиями на борту лайнера.

Прибывшие в пятницу в Сухум на первом рейсе "Князя Владимира" 82 пассажира проведут в столице Абхазии три дня. Вечером в воскресенье судно покинет сухумский порт.

Гендиректор "Черноморских круизов" Александр Ткаченко сообщил, что за лето 2023 года планируется выполнить еще 10 морских круизов в Абхазию. Последний запланирован из Сочи 11 сентября.

Девятипалубный теплоход "Князь Владимир" ранее ходил в Крым по маршруту Ялта — Севастополь — Новороссийск.