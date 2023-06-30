"Ярмарка народных промыслов находится в центре города — месте, где торговля шла на протяжении всей истории. Сейчас эта площадка получает новое развитие. Мы уже привлекли и разместили там 15 калужских предпринимателей, создающих авторские изделия. Разработали концепцию и создали бренд "Дворик мастеров". Оформили площадку в едином, фирменном стиле", — цитируются в сообщении слова и.о. руководителя Агентства развития бизнеса Николая Тубеншляка.

На торговой площадке представлено более тысячи товаров, в том числе изделия традиционных народных промыслов: от известной хлудневской игрушки до украшений из натуральных самоцветов.