"Светлогорск является курортом федерального значения и очень популярен у россиян. Отдыхающих в городке очень много, так как здесь немало санаториев, пансионатов различных федеральных ведомств и гостиниц, домов отдыха. При этом на морском побережье сегодня есть очень небольшой пляж, который нередко смывается морем. Потому разработана программа, которая поможет защитить берег от моря и намыть пляжи", — сказали в ведомстве.

В министерстве уточнили, что сегодня идет строительство 1-го подэтапа пляжеудерживающих сооружений в Светлогорске. В море начала работать платформа, с которой подрядчик "Балтберегозащиты" начал создавать временный причальный ряд для швартовки, разгрузки и погрузки судов. С них будут строить волноломы.

"Для сооружения волноломов будут использовать огромные валуны весом от 3 до 6 тонн каждый. Внутри волноломов будут находиться геотрубы, заполненные песком. Всего должно быть построено шестнадцать 170-метровых волноломов. Между этим защитным сооружением с берегом будут забиты шесть двухрядных бун длиной от 90 до 170 метров", — пояснили в Минстрое.

Каждый волнолом в дальнейшем будет гасить активность и силу волны до подхода к берегу с ее разрушающим действием. Таким образом, к берегу будет подходить малая волна. Тем самым для отдыхающих на воде будет обеспечена безопасность. Волнолом также будет удерживать песок, который обычно волны уносят в море, особенно во время штормов.

На первом этапе работы ведет компания ООО "Геоизол" (Санкт-Петербург), с которой летом 2022 года заключен контракт стоимостью 3,37 млрд рублей. Он подразумевает строительство волноломов и намыв пляжа на участке длиной 1,7 км. Площадь намыва составит 117 га. Песок рассчитывают доставлять с карьера, расположенного в районе Зеленоградска. Всего в проекте три этапа. Их реализация в ценах на четвертый квартал 2021 года оценивалась в 9,5 млрд руб.

Волноломы будут защищать от штормов новый и старый променады Светлогорска

Как сообщалось, в начале мая 2019 года в Светлогорске был открыт новый променад протяженностью 1200 метров.

В настоящее время там же ведется реконструкция, а фактически новое строительство старого променада, который был сильно поврежден зимой 2019 года. Его протяженность составляет примерно 500 метров.