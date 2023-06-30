"В Эрмитаже представили модель святилища, найденную в 2011 году в долине Эла под Иерусалимом. Выставка одного экспоната, которому порядка трех тысяч лет, позволит посетителям больше узнать о библейской истории и культуре, а также религиозных практиках древних израильтян", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе археологических раскопок 2007-2013 годов в местности Хирбет Кейафа был обнаружен древний укрепленный город. Именно в долине Эла, по преданию, состоялся поединок Давида и Голиафа.

Ветхозаветный артефакт будет выставляться в Аполлоновом зале Зимнего дворца до 24 сентября.