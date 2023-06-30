"Сайт по продаже билетов заработал", — говорится в сообщении.

Ранее пользователи соцсетей сообщали, что не могут приобрести билеты на мероприятия фестиваля из-за сбоя.

Организаторы отмечали, что по техническим причинам сайт по продаже билетов на театральный фестиваль "Толстой" был временно недоступен.

Продажа билетов официально стартовала 28 июня.

VII Международный театральный фестиваль "Толстой" посвящен 150-летию начала работы Льва Толстого над романом "Анна Каренина". На фестивале будут задействованы 9 площадок не только на территории музея-заповедника и в Доме культуры, но и на железнодорожной станции Козлова Засека. Помимо театральных постановок на фестивале запланированы ряд детских мероприятий, широкая образовательная программа и кинопоказы.

Центральным событием станет балет Джона Ноймайера "Анна Каренина" в исполнении труппы Большого театра России. Его покажут 8 и 9 июля. На сцену выйдут премьер, заслуженный артист России Александр Волчков, ведущая солистка Кристина Кретова, первый солист Александр Водопетов и другие.

Фестиваль "Толстой" ежегодно проходит в 2016 года. В 2022 году в рамках фестиваля состоялось более 40 мероприятий, его посетили более 6,5 тыс. зрителей. В 2021 году он был перенесен с июня на сентябрь из-за сложной эпидситуации, в 2020 году — отменен из-за пандемии.