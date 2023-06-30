"Теперь воздушные суда перевозчика будут отправляться из столицы Башкортостана по понедельникам, четвергам и субботам в 18:00, по пятницам в 17:45", — уточняется в сообщении.

Авиаперевозчик задействует на этом направлении воздушные суда типа A321 вместимостью до 220 кресел.

Nordwind Airlines приступила к выполнению полетов по этому маршруту в июне прошлого года с частотой вылетов 2 раза в неделю (по понедельникам и четвергам). С 29 апреля 2023 года авиакомпания запустила третий еженедельный прямой рейс Уфа — Махачкала — Уфа.

По данным аэропорта, направление Уфа-Махачкала включено в программу субсидирования из бюджета Башкирии на 2023 год.

В осенне-зимнем расписании 2022-2023 годов из столицы Башкирии в Дагестан выполняли рейсы также Red Wings и Utair.