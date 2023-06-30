"В России отсутствует законодательное регулирование молодежного туризма и не определена концепция организационно-технических этапов развития его инфраструктуры. Здесь требуется создать минимально необходимые условия, для того чтобы молодые люди могли приехать, остановиться на специально отведенной площадке — кемпинге, там должно быть электричество, необходимые санитарные условия, обеспечена безопасность", — приводятся в сообщении слова Абдулмуслимова.

По его словам, ниша молодежного туризма в первую очередь интересна для российских туроператоров.

"Тем не менее, создать туристический продукт для молодых путешественников не просто, и пока большая часть молодежного туризма по Дагестану осуществляется в рамках самостоятельных туров", — сказал Абдулмуслимов.

Премьер-министр республики отметил необходимость определения наиболее популярных видов туризма для молодежи. По его словам, на примере Дагестана к ним можно отнести развлекательный и экстремальный туризм. Кроме того, по словам Абдулмуслимова, популярностью должно пользоваться побережье Каспийского моря и горные районы республики.