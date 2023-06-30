Фестиваль начнется с концерта на Центральной площади города: в исполнении симфонического оркестра прозвучит музыка Эдуарда Артемьева — композитора, соратника режиссера.

Кроме того, в пятницу в Центре Тарковского состоится творческая встреча с композитором и продюсером Артемием Артемьевым, посвященная творческому наследию его отца.

Вечером гостей фестиваля ждет масштабный концерт музыки к "Солярису", "Рабе любви", картине "Свой среди чужих" и другим фильмам. Мелодии прозвучат в исполнении OpenSoundOrchestra (г. Москва) и хора Нижегородского государственного университета.

Одну из солирующих партий программы исполнит Екатерина Артемьева, внучка композитора. Известная песня Артемьева "Корабль" прозвучит в исполнении ученика Александра Градского Андрея Лефлера.

После концерта на Центральной площади Юрьевца состоится специальный показ фильма Николая Бурляева "Боже, чувствую приближение Твое..".

1 и 2 июля продолжит работу фестивальный шатер "Зеркала". Здесь разместится магазин с книгами и сувенирами, посвященными Тарковскому, а также можно будет посмотреть фильмы из программы фестиваля.

В рамках работы мастерской "Юность. Юрьевец" жители Юрьевца могут принести в шатер старые предметы, связанные с историей города — участники мастерской изучат каждый из них и, в том числе, опираясь на описание предметов, начнут готовить книгу и выставку к юбилею города.

Также здесь состоится форума "Малые города: новые территории креативных индустрий".

XVII Международный кинофестиваль им. А. Тарковского "Зеркало" пройдет в Ивановской области с 30 июня по 5 июля 2023 года. Мероприятия кинофестиваля реализуются при поддержке министерства культуры РФ и правительства Ивановской области.