"За первый летний месяц курорт принял 830 тыс. гостей, это на два процента больше, чем в прошлом июне рекордного по турпотоку для Сочи года", — написал он в своем телеграм-канале.

Мэр отметил, что сейчас в городе свыше 180 тыс. туристов, и традиционно июль и август будут наиболее загруженными для самого популярного курорта Юга.

"Санитарно-эпидемиологическая обстановка стабильна. Роспотребнадзор проводит мониторинг ежедневно, взяли за месяц свыше тысячи проб морской воды — все они в норме. Регулярно обрабатываем общественный транспорт и места массового пребывания. Продолжаем прививочную кампанию против коронавируса и кори, вакцин достаточно. Вместе с тем с возрастающим числом людей растёт нагрузка на скорую помощь, службу мы при поддержке краевого Минздрава усилили на лето врачами из других городов", — сообщил Копайгородский.

По его словам, в условиях особого противопожарного режима под наблюдением все лесные массивы, в особенности вблизи населенных пунктов.

"Совместно с пожарной охраной и спасателями на предупреждение работают наши мониторинговые группы и ТОСы, они на связи с особо охраняемыми природными территориями. Меры профилактики работают, возгораний в лесах с начала лета не зафиксировано. До конца 1 июля в Сочи действует штормовое предупреждение. Поручил распределить по городу людей и технику, чтобы мы в любой момент были готовы действовать", — отметил мэр Сочи.