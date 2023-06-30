"Тур "Комсомольский экспресс" разработан на базе зимнего маршрута "Лыжная стрела" и включает в себя два полноценных экскурсионных дня", — говорится в сообщении.

Путешественники выезжают из Хабаровска в пятницу вечером в Комсомольске-на-Амуре с посещением достопримечательностей, включая экспоцентр авиационного завода им. Ю.А.Гагарина и музея судостроительного завода. Следующие сутки посвящены поездке по Солнечному району Хабаровского края: хребту Мяо-Чан с визитом на горнолыжную базу Холдоми и далее к озеру Амут.

Отмечается, что отправление по маршруту запланировано 21-24 июля, 25-28 августа и 15-18 сентября.