По словам министра по туризму и народным художественным промыслам Дагестана Эмина Мерданова, в последнее время наблюдается высокий интерес к путешествиям и активному отдыху среди молодежи. Так, в Дагестане развивается инфраструктура пешеходного туризма.

"Совместно с АНО "Пешком по Кавказу", субъектами СКФО и Краснодарским краем ведется работа по созданию межрегионального пешего туристского маршрута "Кавказская тропа" протяженностью 1500 км", — сказал Мерданов.

Он добавил, что на данный момент полностью готовы для самостоятельного прохождения 4 маршрута по Дагестану общей протяженностью 457 км.