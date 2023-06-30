"Вместо 2023 года проведение международного авиационно-космического салона запланировано на 2024 год, также МАКС состоится в 2025 году. Место проведения крупнейших мероприятий в аэрокосмической индустрии евразийского пространства остаётся неизменным — город Жуковский Московской области", — говорится в сообщении.

Почетный президент авиасалона, летчик-испытатель, Герой России Магомед Толбоев сказал "Интерфаксу" в пятницу о переносе: "Так решили. Во-первых, это вопросы безопасности".

Ранее планировалось, что в этом году МАКС пройдет с 25 по 30 июля.

В мае источники сообщали, что "МАКС-2023" будет перенесен на 2024 год или проведен в другом формате.

Международный авиационно-космический салон МАКС проводится в России с 1993 года.

Салон открывается раз в два года в Жуковском (Московская область) на территории выставочного комплекса, созданного на базе аэродрома летно-исследовательского института им. М.Громова.

"Более 30 лет авиасалон является ключевой международной выставочной площадкой, где демонстрируются достижения мирового авиапрома и космической отрасли. Именно на площадке в Жуковском состоялись "мировые премьеры" лучшей российской гражданской и военной авиатехники, а также премьерные показы новейших зарубежных летательных аппаратов в России", — говорится на сайте авиасалона.

По данным сайта, выставочная территория МАКСа занимает более 42 га. МАКС собирает более 570 тыс. участников и гостей.