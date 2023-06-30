"К 30 июня 12 детей из числа отдыхающих в лагере были госпитализированы в медицинское учреждение с подозрением на инфекционное заболевание. Большая часть из госпитализированных детей уже выписана", — сказал собеседник агентства.

По его данным, сейчас проводится обследование персонала и детей. Принимаются меры для возобновления работы лагеря в штатном режиме.

Сотрудник пресс-службы отметил, что подготовка лагеря к открытию заезда детей выполнялась в соответствии с требованиями, в том числе, медицинского и санитарно-гигиенического обеспечения оздоровительного отдыха.

"На территории лагеря была проведена соответствующая санитарная обработка. Весь персонал перед началом смены прошел необходимые осмотры, обучения и инструктажи. Перед открытием лагерь получил заключение Роспотребнадзора о соответствии санитарно-эпидемиологическим нормам", — сказал он.

Между тем, Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что по факту ухудшения самочувствия группы детей в санатории-профилактории "Магистраль" в Салаире проводится проверка.