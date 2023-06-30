"На вчерашнее утро семь детей было госпитализировано. Сегодня на 8 часов утра в больницах находится 18 человек, из них один — взрослый. Все заболевшие — в удовлетворительном состоянии. Лечение получают в полном объеме", — говорится в сообщении.

Специалисты областной инфекционной больницы также провели телемедицинскую консультацию с коллегами из Москвы.

Министр здравоохранения Амурской области Светлана Леонтьева отметила, что для осмотра всех детей с симптомами отравления была сформирована бригада специалистов из областной инфекционной больницы и врача педиатра Райчихинской больницы.

"При симптомах острой кишечной инфекции необходимо в обязательном порядке обратиться к врачу, вызвать скорую помощь и ни в коем случае не заниматься самолечением", — приводятся в сообщении слова Леонтьевой.

Как сообщалось, с 28 по 29 июня в детском оздоровительном лагере Бурейского округа были выявлены случаи заболевания острой кишечной инфекцией. По данным амурского управления Роспотребнадзора, источником этого стали трое сотрудников пищеблока, которые скрывали признаки болезни и занимались приготовлением пищи. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил привело к массовому отравлению детей в возрасте от 7 до 15 лет. Из 275 детей, отдыхавших в лагере, у 86 выявлены симптомы заболевания.

Деятельность лагеря приостановлена. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).