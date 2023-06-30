"Потерявшиеся вышли к Софийским водопадам, откуда их забрали сотрудники МЧС. Медицинская помощь путешественникам не требуется", — говорится в сообщении.

Информация о том, что группа туристов из Краснодарского края в составе 20 человек потерялась в горах Карачаево-Черкесии поступила в МЧС 29 июня в 21:50.

При спуске с Софийских озер в поселок Архыз туристы разделились и пошли в разных направлениях.

Одну группу из 12 человек спасатели обнаружили на спуске. На поиски другой группы из восьми человек была привлечена группировка спасателей Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России.

По данным чрезвычайного ведомства, туристическая группа не регистрировалась в подразделении МЧС России.